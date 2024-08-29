AHBAP araştırdı... 8 yaşındaki Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
Sanatçı Haluk Levent, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) bölgedeki araştırmalarına ilişkin gelişmeleri aktardı. Levent, paylaşımında 'Aile ve amca ilişkileri biraz karışık' ifadelerini kullandı.
Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran, hâlâ bulunamadı. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan Narin'i arama çalışmaları sürerken, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP da bölgedeki araştırmalara dahil oldu.
Son olarak kolunda ısırık izlerine rastlanan Narin'in abisi hakkındaki araştırmalar sürüyor.
Sanatçı Haluk Levent, Narin'in kaybına ilişkin son detayları şu ifadelerle aktardı:
"Ahbaplar araştırdı.
Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı.
“Kendim kendimi ısırdım” dedi.
Konu adli tıp’a intikal etti.
Sonuç bekleniyor.
Aile ve amca ilişkileri biraz karışık.
Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar.
Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut."
Ahbaplar araştırdı.#narin— Haluk Levent (@haluklevent) August 28, 2024
Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı.
“Kendim kendimi ısırdım” dedi.
Konu adli tıp’a intikal etti.
Sonuç bekleniyor.
Aile ve amca ilişkileri biraz karışık.
Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar.
Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut. pic.twitter.com/ZwFHDa2ipE
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