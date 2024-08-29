AHBAP araştırdı... 8 yaşındaki Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı

Sanatçı Haluk Levent, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) bölgedeki araştırmalarına ilişkin gelişmeleri aktardı. Levent, paylaşımında 'Aile ve amca ilişkileri biraz karışık' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 10:00
AHBAP araştırdı... 8 yaşındaki Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
Abone Ol google-news

Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran, hâlâ bulunamadı. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan Narin'i arama çalışmaları sürerken, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP da bölgedeki araştırmalara dahil oldu. 

Son olarak kolunda ısırık izlerine rastlanan Narin'in abisi hakkındaki araştırmalar sürüyor. 

Sanatçı Haluk Levent, Narin'in kaybına ilişkin son detayları şu ifadelerle aktardı: 

"Ahbaplar araştırdı.

Abisinin kolunda ısırık izleri çıktı.

“Kendim kendimi ısırdım” dedi.

Konu adli tıp’a intikal etti.

Sonuç bekleniyor.

Aile ve amca ilişkileri biraz karışık.

Yetkililer bu özel durumu da araştırıyorlar.

Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut."


Adli Tıp haberleri Ahbap Derneği haberleri AHBAP haberleri Haluk Levent haberleri Kuran kursu haberleri Narin Güran haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır 8 gündür Narin'i arıyor: Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!

Diyarbakır 8 gündür Narin'i arıyor: Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
Kayıp Narin olayında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Kayıp Narin olayında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Kayıp Narin'in annesi 'Daha önce dile getirmedim' diyerek anlattı: Açıklamaları sonrası yayın aniden kesildi!

Kayıp Narin'in annesi 'Daha önce dile getirmedim' diyerek anlattı: Açıklamaları sonrası yayın aniden kesildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler