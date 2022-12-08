Türkiye'nin gündemine oturan istismara tepkiler çığ gibi büyüyor

08 Aralık 2022 Perşembe, 12:50

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Gümüşel’in kızı H.K.G.'ye altı yaşında gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğrafların ve ses kaydının da ortaya çıkmasının ardından birçok siyasi isim, sanatçı ve yurttaş olaya ilişkin sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Ekşisözlük'te ise "6 yaşındaki bir çocuğa gelinlik giydirmek" başlığı açıldı.

Başlık altında toplanan birçok yazar, tarikat ve iktidar ilişkisi üzerinden çocuk istismarına tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

"İçim titriyor o fotoğrafları gördükçe... normalde sevgi dolu hümanist bir insanken o sakallı şeytanlara nasıl bir ölüm planlardım onu düşünüyorum... Ruhu bozuk , kalbi olmayan , sapık, mide bulandırıcı... Üstelik o kız çocuğu bunu söylemese kimse bilmeyecek. O yurtlarda, o tarikat evlerinde döneni kimse sormayacak. Çocuk lan çocuk. Sen nasıl bir yaratıksın babası olarak veriyorsun sen nasıl bir hayvansın alıp kendine eş yapıyorsun... Aklım almıyor, içim acıyor, gözlerim doluyor..."

"TARİKATLARIN KORUNACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

"Sözcüklerle tarif edemeyeceğim kadar çirkin bir olay. Öfkemi nefretimi dile getirecek küfür bulamıyorum. Yok dile getirecek olursam da bu çocuk istismarcılarından daha fazla ceza alacağım kesin. Gerçi bunların ceza almayacağı her zaman olduğu gibi tarikatların korunacağını hepimiz biliyoruz. Çocuklarına sahip çıkamayan rezil bir dönemde yaşıyoruz."

"Bu sapıkları koruyan kollayan iktidardır. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın, evlenme yaşını düşürmek için kanun çıkarma amaçlarının altında bile bu sapıkların talebi olduğunu ve ülkedeki sapıkların korunmasının önünü açmak olduğunu net olarak görüyoruz. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı, cumhurbaşkanı neredesiniz?"

"ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN ZİRVESİ"

"Siz çocuğunuzu 6 yaşında böyle bir maymuna verir misiniz? Hiç mi vicdanınız yok? Siz de mi bu olayı destekliyorsunuz? 6 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğraması sonucu hiç kimsenin yargılanmaması, çürümüşlüğün zirvesidir."

"Bu tarikatlarda daha kaç çocuk istismara uğruyor? Sivil toplum örgütleri sadece ve sadece bu konuları neden gündemde tutmuyor? Adalet sistemi çürüyüp yok olduğunda, bu çürümeye sebep olanlar bu enkazın altında kalmayacak mı zannediyorlar?"

"Bu ahlaksızlar, bir yerlerden güç almasa, bir yerlere sırtını dayamasa, böyle pervasızca hareket edemezler. hepsinin bir dayısı, bir arkası var. Bunların sadece bir tanesinin kökü kazındı. o da siyasi gerekçelerle. oysa bataklık çok büyük ve sürekli büyüyor. Bu iktidar bunu yapmaz, yapamaz. ama yönetim değişir değişmez, ilk işlerden biri, bu sosyal trajediye el atmaktır. ülkeyi bu bağnaz, yobaz ve gerici kitleden temizlemek gerek. bu, türk milletine yakışmayan bir sorun."