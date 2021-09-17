Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Elmalı davasında yeni gelişme

17 Eylül 2021 Cuma, 11:38

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 kardeşin istismara uğradığı iddiasıyla çocukların annesi, üvey babası ile dayılarının yargılanmasına devam edildi.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar çocukların annesi M.A, üvey baba R.A. ve dayı S.C.G. hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları ile farklı illerden gelen baro avukatları ve dernek temsilcileri katıldı.

Tanık olarak dinlenen babaanne Günay S, sanıklar ile duruşmaya gelmeyen diğer aile üyelerinden şikayetçi olduğunu söyledi. Çocukların istismar edildiğini savunan Günay S, torunlarının ağır travmalar yaşadığını, koruma altına alındıklarını ve ağır ilaçlar kullandıklarını belirtti.

Baba Gürhan G, çocuklarını özlediğini, onların da kendisini özlediğini dile getirdi. Gürhan G, "Çocuklarım koruma altında ve iyi korunduklarına inanıyorum ama yanımda olmaları onlar için daha iyi olacaktır. Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorum. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.

6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini M. A. ve eşi R. A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası R. A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı.

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İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi M. A.'nın R. A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası R. A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası R. A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisine şiddet uyguladığını da sözlerine ekledi.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla şiddete maruz bırakıldığını söyledi. İ.E.G., üvey baba R. A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.