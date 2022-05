Türkiye'nin ilk hortikültürel terapi bahçesi İzmir'de açıldı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında “Buluşma” temalı etkinlikler planladı. Program; yaşlılar, engelliler ve çocuklar için doğanın ve bitkilerin sakinleştirici etkisinin bir iyileşme aracı olarak kullanıldığı Terapi Bahçesi’nin açılışıyla başladı. İnciraltı Terapi Bahçesi’nde Engelsiz Bahar Şenliği kapsamında aromatik bitkiler atölyesi, yalınayak parkuru, terapötik bahçecilik alanları, ahşap atölyesi, felsefe ve masal etkinlik alanı, doğa ile etkileşim kurulan biyofili çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanlarında çeşitli atölyeler ile kapsayıcı etkinlikler yapıldı.

Terapi Bahçesi’nin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Oğuz Akyarlı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in eşi Fatma Yetişkin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Şükran Nurlu, Barış Karcı, Özgür Ozan Yılmaz, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Yelda Celiloğlu ile Nuriye Hepterlikçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, Engelsizmir Yürütme Kurulu üyeleri, engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ler, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

SOYER: DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ VAR

Birleşmiş Milletler'in (BM) 10-16 Mayıs’ı engellilerin toplumsal yaşama eşit katılımına dikkat çekmek için “Engelliler Haftası” olarak kabul ettiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu özel hafta boyunca her yıl çok sayıda organizasyon gerçekleştirerek şehrimizde bu konudaki farkındalığı büyütüyor. Bugün açılışını yaptığımız Terapi Bahçesi, bizi bu hedefimize yaklaştıran en önemli çalışmalardan biri. Yürürken, düşünürken, koşarken, uyurken… Hayatımızın her saniyesinde doğanın ayrılmaz parçasıyız. Aldığımız her nefes, yediğimiz her lokma ve her yudum su doğanın bütünüyle aramızda fiziksel bir bağ kurmamızı sağlıyor. Ne var ki b u fiziki ve sarsılmaz bağları sıkça unutuyoruz. Doğanın bir parçası olduğumuz gerçeğini unutuyoruz. Doğayla aramızdaki bağları hatırlamanın ve diğer canlılarla temas kurmanın pek çok rahatsızlığı iyileştirdiği bilimsel bir gerçek. Doğanın, iyileştirici bir gücü var. Bu noktadan hareketle dünyanın pek çok yerinde terapi bahçeleri kuruluyor, insanların doğal alanları ziyaret edebildiği büyük ölçekli parkların sayısı her geçen gün artıyor” dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK HORTİKÜLTÜREL TERAPİ BAHÇESİ

Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, “Bir kentin en önemli özelliği sağlıklı olmasıdır. Sağlıklı kentlerde bu alanlar önerilen alanlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu alanı Terapi Bahçesi'ne dönüştürdü. Bu alan zaman içinde çok daha iyi hale gelecek. Burası Türkiye'nin ilk hortikültürel terapi bahçesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda en yetkin kurumu. Hepimiz bu konuyu iyi çalıştık. Bilimsel olarak araştırmalar, çalıştaylar yapıldı. Yurt dışındaki örnekler incelendi ve bu konuda bilgi sahibi tecrübe etmiş yurt dışından misafirlerimiz oldu. Önemli olan bu alanı sürdürülebilir bir projeyle insanlara çok daha farklı şekilde sunmaya çalışmak olacaktır" dedi ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı alanının da hortikültürel terapi alanı olabileceğini söyledi.