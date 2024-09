Muratpaşa’da yeni bir kamusal alan oluşuyor: Muratpaşa Forum başlıyor

Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:23

Güncelleme: 17.09.2024 - 15:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Prof. Dr. Erhan Erkut ve Prof. Dr. Rıfat Okçabol’un konuşmacı olacağı forum, 18 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Forum Muratpaşa’nın Türkiye, dünya ve şehirlerde yaşanan sorunlara odaklanan ve daha iyi bir yaşamın olanaklarını tartışan bir buluşma olduğunu belirtti.

Uysal, gıda krizinden iklim değişikliğine, göç ve mülteci sorunlarından yoksulluğa kadar birçok küresel meseleyi ele alacak forumların, yıl boyunca süreceğini vurguladı. Nihai amacın, "demokratik ve kalkınmış bir Türkiye" olduğunu ifade eden Uysal, ilk forumun "Türkiye’de eğitim çıkmazı" üzerine olacağını açıkladı.

Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Meliha Okur’un yapacağı forumda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve partisinin "gölge kabinesinde" Milli Eğitim Bakanı görevini üstlenen Suat Özçağdaş, Prof. Dr. Erhan Erkut ve Prof. Dr. Rıfat Okçabol konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmacıların konuşma içerik tasarımları şöyle:

Prof. Dr. R. Erhan Erkut

Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi

Eğitimin geçmişine kısa bir bakıştan sonra eğitimin hedefleri ve amacı üzerinde duracağız. 21. Yüzyılda eğitimi dönüştüren sekiz gücü özetledikten sonra çağımızda eğitimdeki on akımdan söz edeceğiz. Dünyada ve Türkiye’de eğitimde değişim öncülerinden örnekler vereceğiz.

Eğitimde Yapay Zeka

Bu sunumda yakın gelecekte eğitimi dönüştürecek en önemli akım olan yapay zekâya odaklanacağız. Genel yapay zekâ sektöründen söz ettikten sonra yapay zekânın eğitimi hangi boyutlarda ve nasıl dönüştüreceğinden örneklerle bahsedeceğiz. Yapay zekânın yaratması beklenen istihdam krizine de değineceğiz

Prof. Dr. Rıfat Okçabol

Demokrasinin ilk koşulu halk egemenliğidir. Halk egemenliğinin ilk koşulu da halkın kul- kölelerden değil, kendi egemenliğinin bilincinde olan özgür yurttaşlardan oluşmasıdır. Kendi egemenliğinin ayrımında olan özgür yurttaş yetiştirmenin tek şartı ise laik ve bilimsel eğitimdir. Ülkemizde ilk kez Cumhuriyetin kuruluş yıllarında laik ve bilimsel eğitime geçilmiştir. Ancak 1946’da çok partili düzene geçtikten sonra laik ve bilimsel eğitimden sapmalar başlamıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi anlayışı doğrultusunda gerici eğitim öne çıkarılmıştır. AKP İktidarında ise özellikle 4+4+4 yasası ve sonrasındaki uygulamalarla eğitim sistemi gerici bir sisteme dönüştürülmüştür. AKP’nin eğitim anlayış ve uygulamalarına dur denmediği sürece, kendi egemenliğine sahip çıkacak özgür yurttaş yetiştirmek olanaksız hale gelecektir.

Suat Özçağdaş CHP Genel Başkan Yardımcısı

Mesleki eğitimde her ay hayatını kaybeden çocuklarımız, yurt ve burs sorunları ile bunalan üniversite gençliğimiz, yükseköğretimde akademik özgürlükleri ellerinden alınan bilim insanlarımız, ÇEDES vb. projelerle gericiliğin pençesine itilmek istenen çocuklarımız, ekonomik zorluklarla çocuklarının geleceğinden kaygılanan velilerimiz, şiddete maruz kalan, itibarlarına saldırılan, yoksulluk sınırı altında bir yaşama mahkum edilen öğretmenlerimiz katlanılamaz bir boyuta ulaşmış sorunlarına çözüm beklemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemde eğitimin bu çok boyutlu sorunlarına yeni kurumsal yaklaşımlar ve bilim temelli aydınlanmacı politika ve uygulamalar geliştirmekte olup Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim bileşenleri ile çözüm üretmektedi.

Forumun Moderatörü Meliha Okur kimdir?

Gazeteciliğe 1981’de Ulusal Basın Ajansı ekonomi servisinde başladı. Sonra Dünya Gazetesi’nde ses getiren haberlere imza atan Meliha Okur, Türkiye’nin ilk borsa finans dergisi Para’yı çıkaran ekipte yer aldı. Sabah, Barometre ve Doğan Grubu’nun ekonomi yayınlarında çalışan, 197’de CNN Türk’ün kurulmasıyla TV haberciliğine adım atan Okur, Türkiye’de tematik kanallarda ekonomi haberciliğinin önünü açarken haberleri yorumlama tarzıyla izleyicinin dikkatini ekonomi haberlerine çekti. “Ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değil, hayatın kendisidir” sloganını benimseyen, üreticiden tüketiciye her kesimin haberini yapan Okur, Now Tv’de her Pazar Benden Söylemesi programında haber yapıyor, ekonomi haberlerini yorumluyor. Radyo Sputnik’te Antla Bana ile bir süre radyoculuk yapan Okur, Türkiye’nin tarım kanalı Agro TV’nin danışmanı.