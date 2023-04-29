Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı ne iş yapıyor?

TEKNOFEST' e katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu açıkladı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim? Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2023 - 13:17
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı ne iş yapıyor?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCUSU KİM? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzaya göndereceği iki Türk'ü tanıttı. İşte Erdoğan'ın o açıklaması;

"İki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 

Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever. "

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı pilottudur. Alper Gezeravcı Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği mezunudur.  ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans eğitimi almıştır. F16 pilotu olan Gezeravcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 21 yıl görev yaptı. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği çalışma grubu üyesidir.


Teknofest Alper Gezeravcı uzay

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