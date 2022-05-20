Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi: İsveç'in yerinde ABD olsaydı aynı tavrı gösterirdik

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:21

Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç'te faaliyet yürüten Aftonbladet gazetesine Türkiye-İsveç ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakkı Emre Yurt, Türkiye'nin endişeleri giderilmediği taktirde İsveç ve Finlandiya konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğine işaret ederek, bir çözüme ulaşılamayacağını kaydetti.

Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliği konusunda herhangi bir şantaj yapmadığını belirterek, "NATO bir ittifaktır ve BM gibi bir organizasyon değildir. Güvenlik ihtiyaçlarımızı dikkate almayan ülkelere 'evet' diyemeyiz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN 3 TALEBİ VAR'

Hakkı Emre Yunt, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu veto etmesinin 3 itiraza dayandığını, bu itirazların Finlandiya için de geçerli olduğunu söyledi.

Emre Yunt, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Birincisi Türkiye, YPG'yi, PKK'nın bir uzantısı olarak görmesine rağmen İsveç, YPG'yi desteklemeye devam ediyor. İsveç, YPG'nin Suriye'de 'IŞİD ile savaştığını düşünerek, Batı'ya yardım eden bir müttefik' olarak görüyor. İkincisi İsveç, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlar nedeniyle silah ihracatı kısıtlamarı uyguladı. Üçüncüsü İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iadesini talep ettiği ve terörle bağlantısı olduğu tespit edilen 33 kişiyi iade etmeyi halen reddediyor."

Yunt, İsveç'in terör örgütü YPG/PKK ile ilişkilerine değinerek, "İsveç, YPG'yi hem parayla hem de silahla destekliyor. YPG, Suriye'nin kuzeyinde konuşlu Türk askerlerine çeşitli saldırılar düzenliyor. YPG'li teröristlerin İsveç silahlarına sahip olduklarını öğrendik.YPG/PKK, örgüt adına İsveç'te para topluyor. Bu paralar, katil teröristlere gidiyor" dedi.

'İSVEÇ'İN YERİNDE ABD OLSAYDI AYNI TAVRI GÖSTERİRDİK'

Emre Yunt, 'Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan tek ülkenin İsveç olmadığı, ABD'nin de Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermeyi reddettiği' sorusu üzerine, "ABD zaten NATO üyesidir. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak İsveç henüz üye değil. Bu nedenle bu konuyu İsveç ile konuşuyoruz. ABD, sizin gibi NATO'ya katılım sağlama aşamasında olsaydı, tutumumuz onlara karşı da aynı olurdu" diye konuştu.

Yunt, 'ABD, Türkiye'yi tutumundan vazgeçirmesi için bir baskı yapabilirmi mi' sorusuna ise, "Bu mümkün, ancak ABD'ye boyun eğmeyeceğiz. Sorunları çözmek istiyoruz, fakat İsveç tutumunu değiştirmeyerek, pozisyonları tekrarlarsa çözüme yaklaşmayacağız. Biz hiç kimsenin ayak işlerini yapmayız, Türkiye'nin çıkarlarını düşünüyoruz. Türkiye'nin, İsveç'e sunduğu 3 talebi karşılanmadığı sürece pozisyonumuz değişmeyecektir" dedi.