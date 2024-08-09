Darphaneden altın açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gram ve Cumhuriyet altınlarının üretiminin durdurulduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Bakanlık, üretim sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:42
Darphaneden altın açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bazı haber sitelerinde yer alan Cumhuriyet ve gram altınlarının üretiminin durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam vb.) üretiminde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı belirtildi.

ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Piyasada gram altın olarak bilinen 24 ayar basılı altınların ise 1 gram ile 100 gram arasında değişen ölçülerde üretiminin devam ettiği açıklandı. Bakanlık, bu altınların üretiminin, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş rafinerilerde süreceğini ifade etti.

Darphane, kaynağı belirsiz ve teyit edilmemiş haberlere itibar edilmemesi gerektiği konusunda kamuoyunu uyardı.


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