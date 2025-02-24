O görüntüleri izleyemiyor... Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Şef Andrea Minguzzi adalet istedi: 'Bütün milletvekilleri toplansın'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:54

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:55

Türkiye'ye 17 yıl önce çalışmak için gelen İtalyan şef Andrea Minguzzi, sanatçı Yasemin Akıncılar'la tanışıp evlendi ve çocukları Mattia Ahmet dünyaya geldi.

Aile, şimdi bir bıçaklı saldırı sonucu ölen 14 yaşındaki çocuklarını toprağa vermenin acısını yaşıyor.

BABASI O GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMİYOR

İtalyan şef Andrea Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet'in ölümüne yol açan o saldırının görüntülerinin izleyemediğini söyledi.

NTV'ye konuşan acılı baba, "Ben gerçekten, hiç bakmıyorum. Hala şu videoya bakmadı mesela. Herkes gördü, bir tek babası görmedi o videoyu. Çünkü yapamıyorum" diye konuştu.

Çocuklarını kaybeden aileyi üzen bir başka konu da, kimliği belirsiz kişilerden gelen ve ailenin acısını hiçe sayan mesajlar.

"BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİ TOPLANSIN"

Aile şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor, Mattia Ahmet gibi başka çocuklar ölmesin diyor.

Acılı baba, "Maalesef geri gelmeyecek Ahmet. O zaman adalet çok zor. Ben kanun ne derse o demek istiyorum ama. Bu indirimli bir suç değil. Bütün milletvekilleri toplansınlar. Kim, tarafsız, bayraksız. Kim şiddet karşısında? Konuşmak için zaman geldi" sözleriyle adalet istedi.

"AHMET, KAYKAYI ÇOK SEVİYORDU"

Baba Andrea Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet'in adını evim dediği Türkiye'de yaşatmak istiyor.

Oğlunun adına bir kaykay merkezi açmak istediklerini söyleyen Minguzzi, "Ben İtalyan gazetelere açıkladığım gibi ben burada evimdeyim. evimde hissediyorum. Ben sadece teşekkür ediyorum Türklere. Bugünlere, ben hiç böyle bir şey beklemedim. Ahmet, kaykayı çok seviyordu. Bana fikir geldi. Neden mesela Avrupa tarafında güzel bir kaykay park yapalım, güvenli ve temiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Bit Pazarı'nda, 15 yaşındaki bir B.B isimli kişinin bıçak darbeleri ve yanındaki kişinin başına attığı tekmeyle ağır yaralandı.

14 yaşındaki çocuk iki hafta süren yaşam mücadelesini 10 Şubat'ta kaybetti. Onu öldürenler ise cezaevinde mahkemeye çıkacakları günü bekliyor.