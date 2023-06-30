Denizde kalp krizi geçiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi.
ARKADAŞLARI FARK ETTİ
Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz’ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM
Karagöz'ün hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.
Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 30, 2023
Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/Y2878eszqF
ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 30, 2023
Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı… pic.twitter.com/9VlBTytg9N
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