Denizde kalp krizi geçiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.06.2023 - 22:33

Güncelleme: 30.06.2023 - 22:41

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi.

ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz’ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

Karagöz'ün hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.

Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Ruhu şad, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/Y2878eszqF — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 30, 2023

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.