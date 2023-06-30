Eski başkan hayatını kaybetmişti... Erenler Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 12:54

Güncelleme: 30.06.2023 - 13:04

Makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sakarya Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın yerine göreve getirilmesi için yeni aday seçimi yapıldı.

Olağanüstü toplanan meclis üyeleri belediyenin toplantı salonunda oylama usulüyle seçime başladı. Toplantıda ilgili belediye kanunu gereğince yapılan belediye başkanlığı seçiminde tek aday olan meclis üyesi Rahmi Şengül, 22 oydan 20'sini alarak yeni belediye başkanı seçildi.

Belediye başkanlığı görevine seçilen Şengül, şöyle konuştu:

“Belediye başkanımız Fevzi Kılıç’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Yaklaşık 10 önce belediye başkanımız Fevzi Kılıç’ın Rahman'a kavuşması sebebiyle çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun.”