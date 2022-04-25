Türkiye'nin Sesi Partisi’nin yeni logosu belli oldu

Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SES) yeni logosu belli oldu. Ayhan Bilgen, partinin yeni logosunu “Her dem yeniden doğarız” ifadeleriyle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 00:07
Türkiye'nin Sesi Partisi’nin yeni logosu belli oldu
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HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen öncülüğünde kurulan Türkiye’nin Sesi Partisi ile Demokratik Sol Parti'yi karşı karşıya getiren “ak güvercinli” logo yerine, 'altın çağ' logosu yer aldı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) DSP’nin itirazını oy çokluğu ile kabul etmesi sonrası parti logosunu değiştireceklerini açıklayan Ayhan Bilgen, hafta sonu yapılan toplantıda karar verilen yeni logoyu kamuoyuna duyurdu. Bilgen, yeni parti logosunu sosyal medya hesabından “Her dem yeniden doğarız” ifadeleriyle paylaştı.


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