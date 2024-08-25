‘Türkiye’nin telif yasasına ihtiyacı var’

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Dünyada birçok ülkede dijital telife ilişkin düzenlemeler yapılıyor. Kanada, Avustralya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde uygulanan sistemin bir benzeri de ABD’nin Kaliforniya eyaletinde uygulamaya girecek. İçlerinde Google’ın da bulunduğu teknoloji şirketleri, Kaliforniya Eyaleti ve Kaliforniya’daki haber platformları arasında yapılan anlaşma kapsamında haber mecralarına 5 yıl için toplam 180 milyon dolar dağıtılacak. 70 milyon dolarlık bir bütçe ise gazetecilikle ilgili yapay zekâ araştırma programı kurulması için kullanılacak. Bu bağlamda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun Google ile yaptığı görüşme tekrar gündeme geldi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş dijital telif konusunun Türkiye’deki durumu hakkında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

CHP’li Konuralp, “Türkiye’nin, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü ile sanatsal ve akademik özgürlüklerin evrensel kriterlerine uyumlu bir dijital telif yasasına ihtiyacı var. Bu yasanın da mutlak surette bağımsız medya kuruluşlarını koruyanbir perspektifte hazırlanması gerekir” dedi.

‘GAZETECİ DE PAY ALMALI’

Durmuş söz konusu anlaşmadan sadece medya kuruluşlarının değil gazetecilerin de pay alması gerektiğini söyleyerek konuya ilişkin “Türkiye’de acilen bir telif yasasına ihtiyaç var. Gazetecilerin emekleri tek taraflı olarak sömürülüyor. Sendika olarak sadece medya şirketlerini değil gazetecileri de kapsayacak bir telif düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. Ancak, görüşmelerde bundan çok kurumların alacağı paralar öne çıktı. Kurum para kazanırken haberi yapan gazetecinin de teliften payını alması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.