Türkiye'nin Viyana Büyükelçisinden 'ölçülü kutlama' çağrısı: 'Avusturyalı dostlarımızı rahatsız etmeye gerek yok'

Yayınlanma: 06.07.2024 - 15:41

Güncelleme: 06.07.2024 - 15:41

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, A Milli Takımın EURO 2024'te Hollanda'yı eleyerek yarı finale yükselmesi halinde Avusturya'da yaşayan Türklere 'ölçülü kutlama yapmaları' çağrısında bulundu.

"DAHA SESSİZ VE SAKİN BİR ŞEKİLDE KUTLAYABİLİRİZ"

Reuters'ın haberine göre dün Türkiye'den gazetecilerle bir araya gelen Ceyhun, "Hollanda maçını kazandığımızda Avusturyalı komşularımızı ve dostlarımızı kornalarla, gereksiz gürültü ve kargaşayla rahatsız etmemize gerek olmadığına inanıyorum. Daha sessiz ve sakin bir şekilde kutlayabiliriz" dedi.

"ILIMLI OLACAĞINIZDAN EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOK"

Ceyhun, "Siz vatandaşlarımın, Türkiye kökenli tüm Avusturyalıların, ılımlı olacağınızdan en ufak bir şüphem yok" diye konuştu.

Maçı Türkiye'nin kazanacağı tahmininde de bulunan Ceyhan, "Avusturyalı dostlarımız Hollanda'yı yendi (ama) Avusturyalı dostlarımızla oynadığımız maçı da biz kazandık. Şimdi Hollanda'ya karşı oynuyoruz, 'Neden 3-2 kazanmayalım ki?' diye soruyorum" ifadelerini kullandı.