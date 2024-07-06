Türkiye'nin Viyana Büyükelçisinden 'ölçülü kutlama' çağrısı: 'Avusturyalı dostlarımızı rahatsız etmeye gerek yok'
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, A Milli Takımın bu akşam oynanacak çeyrek final maçında Hollanda'yı mağlup etmesi durumunda şehirde yaşayan Türklerin ölçülü şekilde sevinmesini istedi. Ceyhun, "Avusturyalı dostlarımızı kornalarla, gereksiz gürültü ve kargaşayla rahatsız etmemize gerek olmadığına inanıyorum" dedi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, A Milli Takımın
EURO 2024'te Hollanda'yı eleyerek yarı finale yükselmesi halinde Avusturya'da
yaşayan Türklere 'ölçülü kutlama yapmaları' çağrısında bulundu.
"DAHA SESSİZ VE SAKİN BİR ŞEKİLDE KUTLAYABİLİRİZ"
Reuters'ın haberine göre dün Türkiye'den gazetecilerle bir
araya gelen Ceyhun, "Hollanda maçını kazandığımızda Avusturyalı
komşularımızı ve dostlarımızı kornalarla, gereksiz gürültü ve kargaşayla
rahatsız etmemize gerek olmadığına inanıyorum. Daha sessiz ve sakin bir şekilde
kutlayabiliriz" dedi.
"ILIMLI OLACAĞINIZDAN EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOK"
Ceyhun, "Siz vatandaşlarımın, Türkiye kökenli tüm
Avusturyalıların, ılımlı olacağınızdan en ufak bir şüphem yok" diye
konuştu.
Maçı Türkiye'nin kazanacağı tahmininde de bulunan Ceyhan,
"Avusturyalı dostlarımız Hollanda'yı yendi (ama) Avusturyalı dostlarımızla
oynadığımız maçı da biz kazandık. Şimdi Hollanda'ya karşı oynuyoruz, 'Neden 3-2
kazanmayalım ki?' diye soruyorum" ifadelerini kullandı.
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