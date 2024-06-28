Kendi döneminde girilmemiş gibi... Süleyman Soylu'dan 'gri listeden' çıkış kutlaması! Ali Yerlikaya ve Mehmet Şimşek'in adını anmadı...

Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:48

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:49

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı, Nureddin Nebati’nin Maliye Bakanı olduğu dönem Türkiye, "Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü" (FATF) tarafından gri listeye düşmüştü.

FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle aldığı gri listeden çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF gri listesinden çıkış haberini “Başardık” sözleri ile duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise haberi, "Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” demişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haberi “Ülkemizin Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle karşılamıştı.

GÖZLER SOYLU'YA ÇEVRİLMİŞTİ

İktidar, kendi yönetimlerinde soktukları “gri listeye” yine kendi dönemlerinde çıkmalarına sevinirken, gözler Süleyman Soylu’ya çevrilmişti.

Kulislerde aralarının kötü olduğu bilinen Soylu ve Yerlikaya ikilisinden Yerlikaya’nın “gri liste” paylaşımı sonrası bir paylaşım da Soylu’dan geldi.

Soylu, kendi bakanlığı döneminde girilen gri listeden çıkılmasını, Şimşek ve Yerlikaya’yı anmadan ve Erdoğan’ı överek kutladı.

İşte Soylu’nun sözleri:

“Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarının çalışmasıyla hiç haketmediği gri listeden çıktı. Yıllardır bu haksızlığı kabul etmeyip tüm düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştiren Hükümetlerimizi, TBMM’yi ve MASAK başta olmak üzere tüm kurumlarımızı tebrik ediyoruz.”