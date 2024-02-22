Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçiliği'ne Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal atandı. Peki, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 09:56
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli?
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni bir kararla Sedat Önal'a Washington Büyükelçiliği görevini verdi. Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız'a tebliğ edildi. Peki, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli?

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş ve 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenen Önal, 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Önal, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne de başkanlık etti.

6 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Önal, 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.

Önal, alınan kararla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine atandı.


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