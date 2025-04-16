Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme: İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:39

Güncelleme: 16.04.2025 - 15:49

Esra Erol'un televizyon programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğunu söyleyen ve nişanlısına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Cuma Doğan, 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklandı.

Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Bir televizyon programında kayınvalidesi Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan tutuklandı.

ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi.

Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMAN MISINIZ?" SORUSUNA "YOO" YANITI

Cuma Doğan, basın mensuplarının yönelttiği "Pişman mısınız?" sorusuna "Yoo" diye cevap verdi.