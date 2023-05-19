Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından... O ev için karar verildi
Türkiye’yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği ev yıkılıyor. Bahçeşehir’de bulunan ve dehşetin yaşandığı evin de aralarında bulunduğu Şelale Evleri Sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 12 katlı apartmanlar dikilecek. Evin yıkılacağını duyan Münevver Karabulut’un babası "İnşallah yıkılır" dedi.
İstanbul Bahçeşehir'de 14 villadan oluşan Şelale Evleri'nde 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından katledildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Garipoğlu ailesi villadan taşınarak kiraya vermek istedi ama kiralamak isteyen çıkmadı.
Şelale Evleri için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıktı. ‘Komşu İnisiyatifi Platformu’, villaların yıkım kararına itiraz ederek iptal davası başvurusunda bulundu.
Habertürk'ün özel haberine göre, Münevver Karabulut'un cesedinin bulunmasıyla başlanan soruşturmanın izleri Hayyam Garipoğlu’nun yeğeni Cem Garipoğlu’na uzandı. Katil zanlısı Cem Garipoğlu’nu gözaltına almak için villaya giden polis, evde birçok delil buldu. O günden sonra Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündeminde yer almaya başladı.
VİLLAYA YILLLARCA KİRACI BULUNAMADI
Cinayetten sonra Garipoğlu ailesi villadan taşındı. Garipoğlu ailesinin evi boşaltmasıyla o villa kiralık olarak emlakçıya verildi. Villa yıllarca kiracı bulamadı.
2020’de Başakşehir Belediyesi 14 villadan oluşan Şelale Evleri’nin 12 katlı apartmanlara dönüşümü için İBB Meclisi'ne önerge sundu. Önerge 2021’de AKP ve MHP’nin oy birliği ile kabul edildi. Şelale Evleri Sitesi için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıktı.
"İNŞALLAH YIKILIR"
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut “Villanın yıkılacağını bilmiyordum. Yeni duydum. İnşallah yıkılır” dedi.
Şelale Evleri Sitesi hakkında çıkan bu yıkım kararının ardından Bahçeşehirli gönüllerden oluşan ‘Komşu İnisiyatifi Platformu’, villaların yıkım kararına itiraz ederek iptal davası başvurusunda bulundu.
Geçen günlerde villaların olduğu yerde basın açıklaması yapan platform üyeleri, Bahçeşehir’deki Şelale Evleri'nde kentsel dönüşüm başlarsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in açık bir cezaevine dönüşeceğini söyledi.
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