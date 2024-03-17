Türkiye'yi gezen mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye "Çanakkale ruhu"nu taşıdı

Gelibolu Yarımadası'nda ecdadın 109 yıl önce canlarını feda ederek yaptığı vatan savunmasını kitlelere anlatmak için savaşlardan kalma materyallerle 2020'nin Temmuz ayında başladığı yolculuğunda 3'üncü turunu sürdüren Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, her gittiği yerde özellikle çocuk ve gençler tarafından ilgiyle karşılandı.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:59
Türkiye'yi gezen mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Türkiye turu kapsamında yaklaşık 4 yılda 81 ilde 700 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Tarihi Alan Başkanlığınca 2019'da başlatılan proje kapsamında hazırlanan mobil müze, 18 Mart 2020'de başlaması planlanan Türkiye turuna Kovid-19 salgını nedeniyle 2 Temmuz 2020'de çıktı.

Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma materyaller bulunan, 17 metrekaresi sergileme alanı olan 46 metrekarelik gezici müzede, led ekranlarla muharebelerin başlangıcından sonuna kadar yaşananlar kronolojik sırayla anlatılıyor.

Engelli ziyaretçiler için asansör ve rampa sistemleriyle donatılan, uluslararası müzecilik standartlarına uygun olarak 7 vitrinin yerleştirildiği müzenin dış bölümünde belgesel ve film gösterimleri için led ekranlar yer alıyor.

Sergilemede kullanılan 97 objenin Tarihi Alan Başkanlığı envanterinden temin edildiği tırda, "Vatan Bizi Çağırıyor", "Göğsünde İman Elinde Süngü", "Düşmanını Tanı", "Şanlı Boğaz Zaferi", "Şeref Türklerindir", "Cehennemi Göğsünde Söndürenler" ve "Dünden Bugüne" bölümleriyle o dönem yaşananlar gösteriliyor.

Koordinatör, iki teknik görevli, iki karşılama ve yönlendirme personeli ile bir şoförün görev yaptığı tır, şu ana kadar Türkiye'yi 2 kez turladı. Mobil müze, geçen ocak ayında çıktığı 3'üncü turunda programa göre gittiği illerde vatandaşlarla buluşuyor.

Çanakkale ruhunun 81 ile taşınması misyonunu yerine getiren, gittiği yerlerde özellikle çocuk ve gençler tarafından ilgiyle karşılanan tır, bazılarında birkaç kez olmak üzere tüm illerde ziyaretçilerle buluştu. Mobil müze, yaklaşık 4 yılda 700 bine yakın ziyaretçiye ulaştı.

BALKAN COĞRAFYASINI DA GEZMESİ HEDEFLENİYOR

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Çanakkale'nin hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Ziyaretçileri tarihi alanda ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Kaşdemir, Çanakkale'yi anlatmak için büyük bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

Kaşdemir, daha büyük kalabalıklarla öğrencileri tarihi alanda ağırlamak istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaretlerimizi hep beraber yapacağız ve o duyguyu, o yüksek şuuru, Çanakkale ruhunu hep beraber bu topraklarda hissedeceğiz. Daha çok insanın dikkatini Çanakkale'ye çekmek için Çanakkale'yi daha iyi anlatmak için Çanakkale Mobil Müze var. Özellikle Türkiye'nin dezavantajlı noktalarına daha fazla gidiyor. Okullara gidiyoruz, çok uzakta kalmış yerleşim yerlerine gidiyoruz ve Çanakkale ruhunu oraya taşıyoruz. Oradaki insanların Çanakkale ruhunu daha çok hissetmelerini sağlıyoruz ve belki de onların buraya gelme, ziyaret etme duygularını teşvik ediyoruz."

Kaşdemir, mobil müzenin yakın zamanda Balkanlar'a da gitmesini, o ülkelerde Türk coğrafyasındaki insanlarla buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

"Çanakkale" denildiğinde Türk milletinin kalbinin başka atmaya başladığını, heyecanının yüksek olduğunu, adeta akan suların durduğunu vurgulayan Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden biz tarihin akışının değiştiği, dünya tarihinin adeta yeniden yazıldığı, Mehmetçiğin çok haklı bir zafer kazandığı bu müstesna topraklara herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz. Burada Çanakkale ruhunu hep beraber teneffüs edelim. Bu toprakların hangi şartlarda, nasıl vatan yapıldığını bir kez daha iyi anlamaya çalışalım."


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