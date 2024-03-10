Soykırım müzesinin açılışına katıldı: Herzog'a protesto

Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:10

Güncelleme: 10.03.2024 - 17:12

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hollanda Ulusal Holokost Müzesi'nin açılışı için gittiği başkent Amsterdam'da protesto edildi. Eylemciler, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki duruma işaret ederek derhal ateşkes istedi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Yahudi soykırımında öldürülenlerin anısına açılan müzeye yakın bir meydanda toplanan eylemciler, "Bir daha asla, şimdi" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attı.

Filistin bayrakları da açan eylemciler, "Soykırıma karşı Yahudiler" ve "Holokost'ta hayatta kalan bir kişinin torunu şöyle diyor: Gazze Holokostu'nu durdurun" yazılı dövizler taşıdı. Uluslararası Af Örgütü de müze etrafına, Herzog'u İsrail'in yargılandığı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) yönlendiren işaretler yerleştirdi.

"SORU İŞARETLERİ YARATTIĞININ FARKINDAYIZ"

Hollanda Filistin Toplumu ve Sosyalist Enternasyonel ile birlikte bugünkü eylemi düzenleyen Hollanda merkezli siyonizm karşıtı Erev Rave platformu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müze her ne kadar Yahudi soykırımında öldürülenlerin anısını onurlandırsa da Gazze'deki savaş devam ederken buna seyirci kalınamayacağını kaydetti.

Müze ise basına yaptığı açıklamada İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısı ile sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından önce açılışa davet edildiğini bildirdi. Müzeden yapılan açıklamada, Isaac Herzog'un katılımının soru işaretleri yaratabileceğinin farkında olduklarını ancak kendisinin İsrail'e göç eden Hollandalı Holokost hayatta kalanlarının ana vatanını temsil ettiğini bildirdi.

Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın da bugün Herzog ile bir araya gelmesi bekleniyor.