Türkiye'yi sarsan Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında yeni iddialar ortaya atıldı: 'İki çocuk ve para verelim'

İstanbul’daki tekel bayisi saldırısında can veren gencin ailesine, “40 milyon TL ve iki çocuk verelim. Şikâyeti çekin” dendiği ileri sürüldü. Sanık yakınları iddiayı reddetti

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00
Türkiye'yi sarsan Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında yeni iddialar ortaya atıldı: 'İki çocuk ve para verelim'
Abone Ol google-news

İstanbul Esenyurt’ta geçen temmuzda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen’in yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısında yeni iddialar gündeme geldi. Tutuklu bulunan saldırının sanıklarından Tarık Özer’in, Erzen’in babası Cantürk Erzen’e “barışmak için 40 milyon lira ve ailenin akrabalarından 13 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 11 yaşındaki kız çocuğunu teklif ettiği” öne sürüldü.

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker dava dosyasında bahsi geçen iddialara ilişkin resen araştırılması yönünde talepte bulundu. Cumhuriyet iddialara ilişkin, Cantürk Erzen ve avukat Kerim Bahadır Şeker ile konuştu.

Cantürk Erzen, “Tarık Özer tarafından bana aracı yoluyla ‘Bir erkek ve bir de kız çocuğu verelim’ mesajı iletildi. Onların adetine göre erkek öldürüldüyse yerine o ailenin oğlu verilirmiş. Bir de kız verelim ‘İstiyorsan gelinin, istiyorsan kızın yap, istiyorsan da bize geri gönder’ dediler” iddiasını aktardı. Baba Erzen şöyle konuştu: “Benim örf âdetimde böyle bir şey yok. Böyle barışa ‘Evet’ diyecek karakterim de yok. Kabul etmedim, tehdit etmeye başladılar. Mecbur muyum barışmaya? Hiçbir zaman çocuğumun kanını parayla satacak karakterim olamaz.” 

Avukat Şeker ise “Bu teklifin müvekkillere iletilmesi ortaçağ dönemindeki köle ticaretini yansıtmaktadır. Böylesi bir teklif karşısında hukukçu olarak kabul etmeyi tavsiye etmek dahi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

‘BÖYLE BİR ŞEY YOK’

Söz konusu açıklamaları sorduğumuz Tarık Özer’in ailesi iddiaları reddetti. Özer ailesinden N.Ö., “Böyle bir şeyin aslı astarı yok. Hukukun parayla satın alınacağına inanılıyor mu Türkiye’de? İddiaları reddediyoruz. Yargıya inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Ailenin avukatı Ahmet Avşar da “Kaçıncı yüzyıldayız? Böyle bir teklif yok. Sanıkların adil yargılanma hakkının engellenmek ve yargının manipüle edilmek istendiğini düşünüyorum” dedi.


Tekel bayisi haberleri Esenyurt haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt'ta cadde ortasında gasp!

Esenyurt'ta cadde ortasında gasp!
Esenyurt'ta dehşet anları! 54 yaşındaki Yunan kadın, pasajın çatısından atlayarak intihar etti

Esenyurt'ta dehşet anları! 54 yaşındaki Yunan kadın, pasajın çatısından atlayarak intihar etti
Esenyurt’ta aidatlara yapılan fahiş zamlar site sakinlerini isyan ettirdi

Esenyurt’ta aidatlara yapılan fahiş zamlar site sakinlerini isyan ettirdi

En Çok Okunan Haberler