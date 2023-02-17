Kılıçdaroğlu, depremzede Bilgin ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eşim Selvi Hanım, Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar ile birlikte depremzede Bilgin ailesini ziyaret ettik. Bu Miraç gecesinde, yaşadığımız felaketten sonra, halkımızın sabrı ve metaneti için dua edeceğiz” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 23:19
Kılıçdaroğlu, depremzede Bilgin ailesini ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu akşam Ankara’da depremzede Bilgin ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili sosyal medya mesajı şöyle:

“Eşim Selvi Hanım, Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar ile birlikte depremzede Bilgin ailesini ziyaret ettik. Bu Miraç gecesinde, yaşadığımız felaketten sonra, halkımızın sabrı ve metaneti için dua edeceğiz.”


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremzede

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