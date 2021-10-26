Türkkan’dan 5’li çete haberine sert tepki: “Sırtlanlar, çakallar!”
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ‘5’li çetenin son 10 yılda 167 kamu ihalesi aldığı’ yönündeki habere sert tepki gösterdi. Türkkan 5’li çeteye, “Doymadınız sırtlanlar, doymadınız çakallar” şeklinde seslenerek, ‘hesaplaşma’ vurgusu yaptı.
İYİ Partili Türkkan, Kolin'in 28 milyar lira, Makyol'un 20 milyar lira, Cengiz Holding'in 19 milyar lira, Kalyon'un 19 milyar lira, Limak'ın 6 milyar lira değerinde toplamda 167 kamu ihalesi aldığı yönündeki habere sert tepki gösterdi.
“BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL...”
İhale çetesine, “Doymadınız sırtlanlar, doymadınız çakallar” diyen Türkkan şu ifadeleri kullandı:
“Bu milletin kendisi açlıktan, fukaralıktan kırılırken, malum ortaklarınız ile birlikte yediğiniz bu haramları fitil fitil burnunuzdan getirmeyi de bilir. Göreceksiniz..! Yaşayacaksınız..!”
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Dolar/TL'de 'en iyi ihtimal' 16-17 TL!
- 10 yaşındaki çocuktan heyecanlandıran keşif
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- AA duyurdu: İşte Erdoğan'ın ilk tepkisi
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları
- Döviz bozduranların büyük korkusu