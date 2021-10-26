Türkkan’dan 5’li çete haberine sert tepki: “Sırtlanlar, çakallar!”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ‘5’li çetenin son 10 yılda 167 kamu ihalesi aldığı’ yönündeki habere sert tepki gösterdi. Türkkan 5’li çeteye, “Doymadınız sırtlanlar, doymadınız çakallar” şeklinde seslenerek, ‘hesaplaşma’ vurgusu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 12:55
Türkkan’dan 5’li çete haberine sert tepki: “Sırtlanlar, çakallar!”
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İYİ Partili Türkkan, Kolin'in 28 milyar lira, Makyol'un 20 milyar lira, Cengiz Holding'in 19 milyar lira, Kalyon'un 19 milyar lira, Limak'ın 6 milyar lira değerinde toplamda 167 kamu ihalesi aldığı yönündeki habere sert tepki gösterdi.

BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL...”

İhale çetesine, “Doymadınız sırtlanlar, doymadınız çakallar” diyen Türkkan şu ifadeleri kullandı:

Bu milletin kendisi açlıktan, fukaralıktan kırılırken, malum ortaklarınız ile birlikte yediğiniz bu haramları fitil fitil burnunuzdan getirmeyi de bilir. Göreceksiniz..! Yaşayacaksınız..!”


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