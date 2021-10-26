Türkkan’dan 5’li çete haberine sert tepki: “Sırtlanlar, çakallar!”

26 Ekim 2021 Salı, 12:55

İYİ Partili Türkkan, Kolin'in 28 milyar lira, Makyol'un 20 milyar lira, Cengiz Holding'in 19 milyar lira, Kalyon'un 19 milyar lira, Limak'ın 6 milyar lira değerinde toplamda 167 kamu ihalesi aldığı yönündeki habere sert tepki gösterdi.

“ BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL...”

İhale çetesine, “Doymadınız sırtlanlar, doymadınız çakallar” diyen Türkkan şu ifadeleri kullandı: