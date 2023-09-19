Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:10

Güncelleme: 19.09.2023 - 08:10

Türkmenistan Devlet Haber Ajansının (TDH) haberine göre, BM 78. Genel Kurulu için New York'a giden Berdimuhamedov, Guterres ile bir araya geldi.

Guterres, toplantıya katılımından dolayı Berdimuhamedov'a şükranlarını sunarak, Türkmenistan'ın BM ile işbirliğinde aktif rol üstlendiğini ifade etti.

Berdimuhamedov ise 78. Genel Kurul oturumunun küresel barış ve güvenliğin güçlendirilmesine, dünyada sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine önemli katkı sağlayacağından emin olduğunu belirtti.

İkili işbirliğinin öncelikli alanlarının ele alındığı görüşmede, Türkmenistan'ın pozitif tarafsızlık ilkelerine dayalı olarak bölge halklarının ve tüm dünyanın refahını sağlamaya yönelik siyasi yönelim izlediği vurgulandı.

Görüşmede, Türkmenistan'ın, BM himayesinde uluslararası toplumların barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik girişimleri kapsamlı şekilde desteklediği bildirildi.

Bu bağlamda Türkmenistan'ın, BM ve onun uzman kuruluşlarıyla uzun vadeli ilişkilerinin verimliliğine işaret edilen görüşmede, bu işbirliğinin, Türkmen tarafının teşvik ettiği etkili bölgesel ve küresel girişimlerin hayata geçirilmesine ve çeşitli sektörlerde büyük proje ile programların ortak uygulanmasına yansıdığı kaydedildi.