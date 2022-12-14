Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Türkmenistan’da ikili temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.
Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.
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