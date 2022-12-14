Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Türkmenistan’da ikili temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü.

DHA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 09:45
Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.


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