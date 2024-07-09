Türksat 6A fırlatma öncesi kapsüle yerleştirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 'yerli ve milli' haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini açıkladı. Fırlatma operasyonu hava koşulları nedeniyle 01:30'a ertelendi.
Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor" ifadelerini kullandı.
Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 01.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.
İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A kapsülün içine yerleştirildi. ?? ???— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 8, 2024
SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor… #UzaydaTürkizi ???? pic.twitter.com/9VB3pilRJ5
TÜRKSAT 6A BU GECE YÖRÜNGESİNE FIRLATILACAK
Geçen ay Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerine gönderilen Türksat 6A, bu gece Türkiye saati ile 01.30'da yörüngesine fırlatılacak.
Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.
Türksat 6A, fırlatıldıktan sonra ilk sinyalin 70'inci dakikada alınması bekleniyor. Uydu, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.
Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.
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