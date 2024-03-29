Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak?

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın dayanıklılık testleri tamamlandı, uydunun hizmete başlamasıyla Türkiye'nin uydularının seslendiği nüfus 5 milyarın üzerine çıkacak. Peki, Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak?

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:47
Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak?
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Türksat ve TÜBİTAK arasında imzalanan "Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi" kapsamında yapımı devam eden Türksat 6A, tamamlanma aşamasına geldi. Peki, Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak?

TÜRKSAT 6A NE ZAMAN UZAYA FIRLATILACAK?

2023 yılında uzaya gönderilen İMECE uydusunun ardından Türksat 6A uydusunun da 8 Temmuz 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor. Türkiye, bu uydunun uzaya gönderilmesiyle kendi uydusunu uzaya gönderen 11. ülke olacak


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