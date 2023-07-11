2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
2023 YKS'nin sonlanmasıyla birlikte adaylar YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. YKS 2023 sınavına giren adaylar sınav sorularının ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı araştırıyor. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları 18 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00'den itibaren erişime açıldı. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT, AYT, YDT SONUÇLARI...
ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
YKS 2023 tercih tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir duyuru henüz yok. Geçen yıl tercihler 27 Temmuz'da başlamıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.
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