'Turşu hazırlama' etkinliğinde 6 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Isparta'da, bir ilkokulun ana sınıfındaki turşu hazırlama etkinliği sırasında Mehmet Ali S. (6), üzerine sıcak su dökülmesi sonucu yandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirtildi.
Kamile Gürkan İlkokulu'ndaki ana sınıfında, önceki gün öğrencilere 'günlük yaşam becerileri kazandırmak' için yapılan turşu hazırlama etkinliğinde, iddiaya göre, öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu.
2'İNCİ DERECE YANIK OLUŞTU
Bu sırada sıcak su, Mehmet Ali S.'nin üzerine döküldü. Sarpdağ, çağrılan ambulansla önce Isparta Şehir Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.
'10 GÜN KADAR TEDAVİMİZ DEVAM EDECEK'
Eşinin kendisine haber verdiğini belirten baba Bayram S., "Hastaneye geldim, fenalaştım. Okulda turşu yapacaklarmış. Sıcak su bulunan sürahinin sapı kopmuş, çocuğun üzerine devrilmiş. Çocuk da o an masadaymış. Okula gidemedik, öğrenemedik" dedi.
"GENEL DURUMU İYİ"
Çocuğun tedavisini yapan Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Yeliz Kart, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirtti.
Mehmet Ali S.'nin gövdesi ile kol ve bacaklarında 2'nci derece yanık olduğunu ifade eden Dr. Kart, "Hastamıza şu an sıvı tedavisi uyguluyor ve ağrı kesiciler veriyoruz. Geri kalan pansumanlarını ameliyathanede yapacağız. 10 gün kadar tedavimiz devam edecek" diye konuştu.
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