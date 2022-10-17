15 yaşında direksiyon başına oturmanın bedeli ağır oldu: Çocuk sürücüye 9 bin 286 lira para cezası uygulandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 15 yaşındaki sürücü O.A'ya trafikte 5 farklı kural ihlalinden 9 bin 286 lira ceza uygulandı.
İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir sürücünün tehlikeli şekilde araç kullanarak park halindeki diğer araçlara çarptığı ihbarı üzerine Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 UZ 677 plakalı otomobili takibe aldı.
DUR İHTARINA UYMADI
Kısa bir süre sonra ekiplere denk gelen sürücü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından İstasyon Mahallesi Kamilbey Sokak'ta otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün 15 yaşındaki O.A. olduğunu belirledi.
Ekipler, çocuk sürücüye trafikte 5 farklı kural ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 9 bin 286 lira ceza uyguladı.
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