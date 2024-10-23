TUSAŞ nedir? TUSAŞ'IN açılımı ne? TUSAŞ tesisi nerede?

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:12

Güncelleme: 23.10.2024 - 17:33

Ankara TUSAŞ tesislerinde patlama meydana geldi. Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde 15.30'da terör saldırısı gerçekleşti. TUSAŞ nedir? TUSAŞ ne zaman kuruldu? TUSAŞ devlet kurumu mu?

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TUSAŞ'IN AÇILIMI NE?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) (TAI - Turkish Aerospace Industries, Inc.), Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.

TUSAŞ NEDİR?

TUSAŞ, Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri. 1973 yılında yerli savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu.

2005 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ) ile birleşerek, iki şirket faaliyetlerini TUSAŞ çatısı altında sürdürmeye başladı.

Şirket havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi gibi alanlarda Türkiye'nin teknoloji merkezlerinden biri oldu.

TUSAŞ, son dönemde çok sayıda helikopter, insansız hava aracı ve uçak geliştirdi.

İnsansız hava araçları ANKA ve Aksungur, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey, Hürkuş, Hürjet ve KAAN gibi uçaklar TUSAŞ'ta geliştirilmişti.

TUSAŞ KİMİN?

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.. Türk Uçak Sanayii AŞ(TUSAŞ) ve TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) şirketleri 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) çatısı altında birleşmiş olup, TUSAŞ (TAI), tasarım üretim altyapısı ile insan kaynakları yönünden oldukça etkili bir güç oluşturacak ve “Havacılık Merkezi” olarak hizmet verecektir. TUSAŞ’ın hissedarları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) (%54.49), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) (%45.45) ve Türk Hava Kurumu (THK) (%0.06)'dur.

TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI), 15 Mayıs 1984 tarihinde Türk Ticaret Kanunu ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uyarınca kurulmuştur.

Bugün TUSAŞ’in yüzde 55’e yakın hissesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na, yüzde 45’e yakın hissesi de Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait.

TUSAŞ NEREDE?

TUSAŞ’ın genel merkezi Ankara Kahramankazan'da bulunuyor. Uçak Projeleri, Havacılık Yükseltmeleri ve Savunma Sistemleri gibi alanlarda önemli çalışmalar yapan TUSAŞ’ın binlerce çalışanı bulunuyor.