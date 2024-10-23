RTÜK'ten TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin haberlere yayın yasağı geldiğini duyurdu.

RTÜK'ten TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:19

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin haberlere yayın yasağı geldiğini duyurdu. 

Ebubekir Şahin'in X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle: 

"Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.

Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.

Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır.

İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."


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