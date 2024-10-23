TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı: El ele tutuşmuşlar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 terörist, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı: El ele tutuşmuşlar
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İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 21:48

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan’daki görüntülerine ulaşıldı.

2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Etiketler: #TUSAŞ #Terör #terörist

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