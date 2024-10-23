TUSAŞ'a terör saldırısı: Kılıçdaroğlu'ndan 'mücadele' mesajı!

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TUSAŞ Tesislerine yapılan terör saldırısını lanetledi. Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberliğimize kast eden terörü, teröristleri ve onların destekçilerini lanetliyorum" dedi.

TUSAŞ'a terör saldırısı: Kılıçdaroğlu'ndan 'mücadele' mesajı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 20:24

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik bir terör saldırısı düzenlendi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,yapılan saldırıyı lanetledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ Tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Birlik ve beraberliğimize kast eden terörü, teröristleri ve onların destekçilerini lanetliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Kenetlenmekten ve el ele vererek teröre ve terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur.."


Etiketler: #Kemal Kılıçdaroğlu #terör saldırısı

İlgili Haberler

Dışişleri Bakan Fidan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama: Emellerine ulaşmalarına izin vermeyecceğiz

Dışişleri Bakan Fidan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama: Emellerine ulaşmalarına izin vermeyecceğiz
Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısını PKK'nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısını PKK'nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı
TUSAŞ'a terör saldırısının ardından sosyal medya platformlarına erişim sorunu!

TUSAŞ'a terör saldırısının ardından sosyal medya platformlarına erişim sorunu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler