TUSAŞ'a terör saldırısı: Kılıçdaroğlu'ndan 'mücadele' mesajı!
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TUSAŞ Tesislerine yapılan terör saldırısını lanetledi. Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberliğimize kast eden terörü, teröristleri ve onların destekçilerini lanetliyorum" dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik bir terör saldırısı düzenlendi.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,yapılan saldırıyı lanetledi.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ Tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Birlik ve beraberliğimize kast eden terörü, teröristleri ve onların destekçilerini lanetliyorum.
Aziz milletimizin başı sağ olsun.
Kenetlenmekten ve el ele vererek teröre ve terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur.."
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 23, 2024
Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü, teröristleri ve onların destekçilerini lanetliyorum.
Aziz…
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