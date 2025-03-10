TÜSİAD başkanları hakkındaki iddianame kabul edildi: 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacaklar
Son dakika haberi... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, "Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Turan ile Aras, 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulunda yaptıkları konuşma nedeniyle, "Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.
Turan ile Aras, 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Orhan Turan ile Ömer Aras hakkında, "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen soruşturma ise devam ediyor.
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