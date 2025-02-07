Tutar Yapı Sitesi Davası’nda 6. duruşma tamamlandı: "Adalet 'olası kast' ile gelecek"
6 Şubat depreminde Adana'da Çukurova ilçesinde bulunan Tutar Yapı Sitesinin yalnızca C Bloğu yıkılmış, 64 kişi yaşamını yitirmişti. Binaya ilişkin üç tutuklu sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme açıkladığı ara kararda tutuklu üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu talebi bir kez daha reddedilirken kayıp yakını avukatlarının olası kast yargılaması için sanıklardan ek savunma isteme talebi de yetkili heyet tarafından değerlendirilmeye bırakıldı.
Yedinci duruşma 18 Nisan Cuma günü saat 10.30’da görülecek. Duruşma sonrası dava avukatlarından Baran Taygun Metin Cumhuriyet TV’ye konuştu.
Duruşma sonrası ise Tutar Yapı Sitesi C blok kayıp yakınları basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı kayıp yakını ve dava avukatı Mehtap Akyüz Özcan okudu.
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