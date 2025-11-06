TÜTAV, “Ulu Ozanlar ve 40 Saz” konserine hazırlanıyor

Türk kültürünün önemli parçalarından biri olan halk müziği, Türk Tanıtma Vakfı’nın (TÜTAV) öncülüğünde yeniden yaşam buluyor. 8 Kasım'da Antalya Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde Aktüel Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek olan “Ulu Ozanlar ve 40 Saz” konseri, Türkiye’de ve dünyada ilk kez kırk bağlamanın aynı sahnede buluştuğu bir kültürel miras projesi olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek bu görkemli gecede Cengiz Özkan, Muharrem Temiz, Ayfer Vardar, Cem Çelebi ve İlke Türkdoğan, Anadolu’nun yüzyıllar boyunca yankılanan ezgilerini tek yürek olarak seslendirecek. Her biri kendi yorumuyla halk müziğinin farklı renklerini sahneye taşırken, kırk sazın oluşturduğu dev orkestra, sazın kadim tınısını modern bir düzenlemeyle buluşturacak.

‘SAZIN SESİ, SÖZÜN İSE ÖZÜ HİÇBİR ZAMAN SUSMAYACAKTIR’

TÜTAV’ın sanata ve kültürel belleğe yönelik çalışmalarının bir ürünü olan konser, yalnızca bir müzik şöleni değil; aynı zamanda Anadolu’nun sözlü geleneğini, ozanlık kültürünü ve halk hafızasını kuşaklar arasında yeniden dirilten bir kültürel manifesto niteliği taşıyor. Proje koordinasyonunu İlke Türkdoğan üstlenirken, orkestra düzenlemeleri Şef Dr. Halis Işık tarafından gerçekleştiriliyor. Etkinlik hakkında konuşan TÜTAV Yönetim Kurulu Başkanı M. Şükrü Koçoğlu, “Türk kültürü, binlerce yıl boyunca sözlü geleneğin gücüyle bugünlere ulaşmıştır. ‘Söz uçar, yazı kalır’ denir ama biz biliyoruz ki ozanların diliyle söylenen her söz, kalplerde yer ederek tarihimizde yazıdan da kalıcı olmuştur. Ozanlarımızın dillendirdiği hikâyeler, destanlar ve türküler yalnızca geçmişin yankısı değil, bugünü ve yarını aydınlatan birer ışık olmuştur. Türkçe var oldukça bu kültür de yaşayacak, sazın sesi de, sözün özü de hiçbir zaman susmayacaktır” dedi.