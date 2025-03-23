Murat Ongun'dan tutuklama sonrası ilk açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, tutuklanma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyonun ardından tutuklama yağdı.
Hakkında tutuklama kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, karara ilişkin ilk açıklamasında "Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
Ongun paylaşımında şöyle yazdı:
"Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım!
Bir savcı “öğrendiğime göre” diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim!
Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek.
Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz."
Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım!— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 23, 2025
Bir savcı “öğrendiğime göre” diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim!
Belli ki, bu yargı ve siyaset…
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