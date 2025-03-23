Murat Ongun'dan tutuklama sonrası ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, tutuklanma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Murat Ongun'dan tutuklama sonrası ilk açıklama
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 11:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyonun ardından tutuklama yağdı.

Hakkında tutuklama kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, karara ilişkin ilk açıklamasında "Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Ongun paylaşımında şöyle yazdı:

"Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım!

Bir savcı “öğrendiğime göre” diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim!

Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek.

Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz."


Etiketler: #murat ongun #açıklama #gözaltı

İlgili Haberler

Murat Ongun'dan TRT hakkında suç duyurusu: 'Devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunu'

Murat Ongun'dan TRT hakkında suç duyurusu: 'Devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunu'
'Murat Ongun' haberleri sonrası İBB'den 'KVKK' iddiasına yanıt: Suç duyurusunda bulunulacak!

'Murat Ongun' haberleri sonrası İBB'den 'KVKK' iddiasına yanıt: Suç duyurusunda bulunulacak!
Son Dakika: İBB'ye yönelik operasyon... Murat Ongun dahil 7 kişinin bankalardaki kasalarına el konuldu

Son Dakika: İBB'ye yönelik operasyon... Murat Ongun dahil 7 kişinin bankalardaki kasalarına el konuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler