Tutuklanan Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabı da engellendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan AKP'li trol Furkan Bölükbaşı tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen 'AKP'li trol' Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı vermişti.

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bu paylaşımı silmişti.

DÜN TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Bölükbaşı'nın tutuklandığı duyuruldu.

SOSYAL MEDYA HESABI DA ENGELLENDİ

Tutuklanan Bölükbaşı’nın paylaşımı yaptığı “Furkanbolukbasi” isimli X (Twitter) hesabına da erişim engeli getirildi.

DİĞER HESABI DA ENGELLENMİŞTİ

Furkan Bölükbaşı’nın normalde kullandığı “furkancerkes” hesabı da geçen ağustos ayında engellenmişti.

Bölükbaşı yaptığı açıklamda, “standart bir İBB eleştirisi” nedeniyle hesabına kapatıldığını iddia etmişti.