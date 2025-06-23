Tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki boş koltuğu 1 milyon izlenmeye dayandı!

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran 2025 tarihinde YouTube kanalında yaptığı yayın nedeniyle “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Altaylı, “kuvvetli suç şüphesi, mevcut delil durumu ve cezanın üst sınırı” gerekçesiyle tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Savcılığın sevk yazısında, Altaylı’nın söz konusu yayındaki 26:53 ile 29:42 dakikaları arasındaki konuşmasının “Cumhurbaşkanına tehdit” suçunu oluşturduğu belirtildi.

“FATİH ALTAYLI YORUMLAYAMIYOR” PROGRAMI

Altaylı’nın tutuklanmasının ardından her gün yayınlanan YouTube programı “Fatih Altaylı Yorumluyor” bu kez ekip arkadaşı Emre tarafından “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor” adıyla açıldı.

Program, Altaylı’nın boş koltuğuyla başlarken, ekip arkadaşı Emre, “Günaydın Fatih Bey” diyerek sunuma başladı ancak karşılık alamadı. Program boyunca Altaylı’nın emniyette verdiği ifade kamuoyuyla paylaşıldı.

8 SAATTE 700 BİN İZLENME, 14 BİN YORUM

YouTube'da sabah saat 07.00’de yayınlanan video, ilk 8 saatte 700 binden fazla izlenme aldı. Videoya 14 binden fazla yorum yapılırken, program sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.

Kamuoyunun yoğun ilgisi, Altaylı’nın tutuklanmasıyla birlikte dijital medya üzerindeki etki alanını da gözler önüne serdi.

RTÜK’TEN KANALA 72 SAAT SÜRE

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına yönelik resmi bir uyarı yayınladı. RTÜK, Altaylı’nın kanalının yayın lisansı olmadan faaliyet gösterdiğini belirterek, lisans başvurusu yapılması ve üç aylık yayın bedelinin peşin ödenmesi için 72 saat süre tanıdı.

Yapılan açıklamada, bu süre içinde gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapılmaması ve yayın ücretinin ödenmemesi halinde içeriklerin erişime engellenebileceği ve kanuni işlem başlatılacağı ifade edildi.

RTÜK’TEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI:

Yayıncılığın, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince lisansa tabi olduğu,

Üç aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmesi durumunda yayınlara devam edilebileceği,

Gerekli başvuruların yapılmaması ve lisans ücretinin yatırılmaması halinde 72 saat sonunda Sulh Ceza Hâkimliği’nden erişim engeli talep edileceği,

6112 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince ayrıca cezai işlem uygulanacağı uyarısı yapıldı.