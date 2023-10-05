Esra Erol'da tıp dünyasını şoke eden olay: İkizlerin babaları farklı!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:48

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:48

ATV'de yayımlanan Esra Erol'da programında geçen günlerde şoke eden bir olay yaşandı. Betül Yurulmaz isimli kadın eşinin kendisini aldattığını söyleyerek programa başvurdu. Taraflar programa katılarak yüzleşti.

İKİZ BEBEKLERİ OLDU

Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelmiş ve bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti. Yurulmaz, 13 yıllık eşi Betül Yurulmaz'dan boşanmak istediğini açıkladı.

TEK ŞARTI DNA TESTİ OLDU

Betül Yurulmaz ise boşanmak için iki bebeklere DNA testi yapılmasını şart koştu.

İKİZLERDEN BİRİNİN BABASI...

Veysel Yurulmaz ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayda herkes şaşkına döndü.



