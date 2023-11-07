Tutuklanan TRT muhabiri Akkuş cezaevinden mesaj gönderdi: 'Barış Pehlivan ile özgürlükte buluşacağız'

Yayınlanma: 07.11.2023 - 20:29

Güncelleme: 07.11.2023 - 20:29

TRT’nin gerekçe göstermeden işten uzaklaştırdığı 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındıktan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, 25 yıldır çalıştığı TRT'den üç aylığına sebebi açıklanmadan uzaklaştırılmıştı.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Elif Akkuş, avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj gönderdi. Ersöz söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Akkuş açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Beni öldürmeyen şey, her zamanki gibi güçlendiriyor. Hayatım boyunca çok zor şartlarda gazetecilik yaptım. Savaş bölgelerinde ölümler gördüm. Mavi Marmara Gemisinde gözaltına alındım. İsrail Hapishanelerinde kötü muameleye maruz kaldım. Ama hepsi geride kalan kötü anılar olarak hafızamda. Bugün içinde bulunduğum durumun ileride olacağı gibi… Ben kendi vatanında esir tutulan bir gazeteciyim. Esirim çünkü haksız iddialarla, hukuksuz bir yargılamayla cezaevindeyim. Bu sebepledir ki Gazeteci abim Tolga Şardan’ın tahliye olmasına, kendim olmuş kadar sevindim. Aynı dileklerimi 9 Kasım’da duruşması olan meslektaşım Barış Pehlivan için de taşıyorum. Onlarla ve sevdiklerimle en kısa zamanda “özgürlükte” buluşacağız."