Tutuklanan üniversite öğrencilerinden M.G. gördüğü kötü muameleyi anlattı: Sürüklenip darp edildik

Yayınlanma: 02.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2025 - 04:00

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestoların ardından, ülke genelinde çok sayıda genç gözaltına alındı ve tutuklandı.

İzmir’de de İmamoğlu’na destek gösterilerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi M.G., cezaevinde gördüğü kötü muameleyi anlattı.

M.G., üç günü nezarethanede olmak üzere toplam 22 gün boyunca özgürlüğünden mahrum bırakıldığını söyleyerek cezaevinde yaşadığı koşulları ise “insani olmaktan uzak” olduğunu iddia etti. 14 kişilik koğuşlarda 34 kişi kaldıklarını belirten M.G., “Gece uyuyamayanlar gündüz boşalan yerlere geçiyordu. Hijyen, sağlık, beslenme gibi temel ihtiyaçların karşılanması mümkün değildi” diye konuştu.

Et, süt ve meyve gibi temel gıdaların neredeyse hiç verilmediğini belirten M.G., sağlık hizmetlerine ulaşımda da ciddi sorunlar yaşandığını dile getirerek “Dilekçe verseniz bile revire ya da psikoloğa görünmeniz çok uzun zaman alıyor. Bu şartlar kabul edilemez, acil düzenleme şart” dedi.

‘ÖFKEMİ IRADEMLE HARMANLADIM’

Cezaevine götürüldükleri sabah, geçici koğuşlarda siyasi kimlikleri nedeniyle haklarının tanınmadığını belirten M.G., darp ve tehdit içeren kötü muameleye maruz kaldıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Sabah sayımına geldikleri esnada az sayıda kişi olmamıza rağmen bize ayakta ve bahçede sayımı dayattılar. 3-4 kişi girdikleri koğuşa daha fazla sayıyla girdiler. Bahçeye kimimizi sürükleyerek kimimizi de darp ederek çıkardılar. Tehdit boyutunda da kendi kurallarının geçerli olduklarını bağırarak ifade ettiler. Kurum doktoru da aynı tavrı devam ettirdi. İstedikleri korku iklimini aileme yaşatamadılar. Cezaevi görüşlerinde ve tahliyem sonrası, yaşananlara öfkeli ama aynı zamanda gururlu olduklarını gördüm.” Geleceğe ilişkin umutlu olduğunu ifade eden M.G., “Öfkemi irademle harmanladım. Teslim olmadığımızı gösterdiğimiz için gururluyum. Mücadelenin parçası olmak, bu çağın tarihini yazan genç öznelerden biri olmak mutluluk verici. İstanbul’da yıkılan barikatla, ODTÜ’deki direnişle ve İzmir’deki mücadeleyle gençliğin birleştiğini gördük. Z kuşağı diyerek dalgaya aldıkları gençlerin bu siyasi iktidarın korkusu olduğunu yaşayarak gösterdik” dedi.