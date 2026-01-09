Tutuklu Başkan Çalık için ameliyat kararı: Boynundan ameliyat olacak

İBB’ye yönelik operasyonlarda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Lösemi ve kanser geçmişi bulunan, verilen sağlık raporlarına karşın İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutukluluğu devam eden Çalık’ın, patolojiye gönderilen boynundaki kitle için ameliyat olmasına karar verildi. Dün de tetkikler için tekrar hastaneye yatırılan Çalık, tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Çalık’ın salı günü şah damarına yakın bir bölgeden ameliyata gireceği bildirildi.