13.01.2026 08:21:00
Haber Merkezi
Tutuklu başkanlardan 'Murat Çalık' çağrısı!

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sağlık sorunları nedeniyle bugün ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın derhal tahliye edilmesini istedi.

"YAPILAN ZULÜMDÜR, EZİYETTİR"

Akpolat’ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tutsaklık zor, hastayken daha zor. İki kez kanser atlatan, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Ağabeyime yapılan zulümdür, eziyettir. Çok riskli operasyonları zor şartlar altında geçirmek zorunda bırakılan başkanımız derhal tahliye edilmelidir. Bu muamele Türkiye’nin vicdanını kanatıyor!"

İNAN GÜNEY: "YAŞATILANLAR YETMEDİ Mİ?"

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise, Murat Çalık’ın tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İki kez kanseri atlatan, ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a, gözü yaşlı annesine, eli yüreğinde bekleyen eşine yaşatılanlar yetmedi mi? İstisna olması gereken tutuklama doğrudan başkanımızın sağlığını tehdit eder hale geldi. Memleketimizin vicdan çağrısına kulak verin: Mehmet Başkanımızı geç olmadan tahliye edin!"

