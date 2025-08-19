Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'den Beykozlulara kritik çağrı!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beykoz'un seçilmiş Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"HEMŞEHRİLERİMLE GÖNÜL BAĞIM TAMDIR"

Dünya Beykozlular Günü dolayısıyla bir mektup kaleme alan Köseler, şunları kaydetti:

“Kıymetli Beykozlular, Beykoz’da üç kuşaktır yaşayan, Onçeşmeler’in suyunu içmiş, toprağına basmış, ekmeğini bölüşmüş Köseler ailesinin bir ferdiyim. Paşabahçe’de doğdum, bu semtte okudum, bu semtin insanıyla kardeş oldum, dost oldum. Nizamettin Dedem, Tekel Fabrikasının makine parkını kuran ustabaşısıdır. Diğer Ali Dedem Beykoz’un ilk sinemasını açan kişiydi. Nizamettin Dedemin eşi ise Tekel işçilerinin çocuklarına bakan yuva annesi idi. Ruhları şad olsun.

Ben ise 12 yıl Beykoz Spor Kulübünün basketbol takımının formasını terlettim. Bir sezon Beykoz Spor Kulubünün başkanlığını yaptım. Bu semtte yuva kurdum, evlat büyüttüm. Bilirim ki; Beykozluluk, bende aidiyet duygusunun da ötesindedir, Beykozluluk gönül bağı gerektirir. Beykozluluk, kalben bir olabilmektir. Beykozluluk, bu semtin tarlasında, sokağında, caddesinde her insanına dokunabilmektir. Beykozlu hemşehrilerim bilir ki bizi bir arada tutan en güçlü bağ; sevgimizde, samimiyetimizde ve dayanışmamızda gizlidir. Aldığım yüzlerce mektuplardan sonra, bugün daha da çok inanıyorum ki, Beykozlu hemşehrilerimle gönül bağım tamdır ve asla bu bağ koparılamayacaktır. Bu derin ve samimi bağı yüreğinde hisseden tüm hemşehrilerimin Dünya Beykozlular Günü’nü kutluyor, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi Beykoz için atan tüm Beykozluları en derin sevgilerimle ve hasretle kucaklıyorum. Yakında kavuşmak dileğiyle… 2-3-4 Eylül 2025 tarihinde Kartal Anadolu Adliyesi Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonunda saat 9.30’da başlayacak duruşmama Beykozlu tüm hemşehrilerimin katılımını beklerim.”