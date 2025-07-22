Tutuklu Beylikdüzü belediye başkanı Murat Çalık’ın adli tıp süreci eziyete döndü: Tetkik yok bulgu var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu kötüye gidiyor. Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık cezaevinde kaldığı süreçte 21 kilo verdi. Geçtiğimiz günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat olduktan sonra anjiyo operasyonu geçirerek elleri kelepçeyle cezaevine gönderilen Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini talep etti. Bunun üzerine Çalık İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı açıklamada, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi. Adli tıpın kemik iliği biyopsisinde çıkan blast değerini yüzde 4-5’ten 3-4’e düşürmesi tartışmalara neden oldu. Çalık’ın Avukatı Melih Koçhan, “Hiç bir tetkik, test yapmadan 3-4 yazdılar. Neye göre yazdılar? Bir de raporda ‘tedavi edilmesi’ yazıyor. Neyin tedavisi demek ki hasta kabul ediyorsunuz” derken İYİ Parti Milletvekili ve tıp doktoru Turan Çömez isyan etti. Çömez, “Kemiğin içinden bir parça alıp tetkik yapmışlar, o rakamı bulmuşlar. Ama adli tıp bu yüzde 4-5 ifadesini değiştirip 3-4 yapmış. Biyopsi yapmadan, kendi zaten yapamaz. Adli tıbbın böyle bir imkânı da yok, yetkisi de yok. Kendisi yapamaz. Hastaneye göndermesi lazım. Gönderirken de 4-5 olan rakamı 3-4 yazmış. Biz bunun izahını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Ümit Biçer de adli tıbbın bir test ya da tetkik yapmadığını ve sonuçları değiştirmeye çabalandığını belirtti. Adli Tıp Kurulu’nun görevlendirme ve atamalardan oluştuğunu ve bilimsel olmayan kararlar alındığının altını çizen Biçer, “Bu rapora baktığınız zaman karar veren insanların unvanları üzerinden de mesela iki iç hastalıkları uzmanı var ikisinin de unvanı doktor öğretim görevlisi. Başkan olarak bu kurulda yer alan kişiler akademik anlamda doçent değil, profesör değil. Halbuki böyle bir kurulda görev yapacak kişinin o alanın hem araştırmalarıyla hem deneyimiyle insanların kabul edeceği isimler olması beklenir. Geçmişten itibaren özellikle hasta mahpuslarla ilgili adli tıp kurumunun vermiş olduğu kararlar her zaman ciddi tartışmalara yol açmıştır. Bu özellikle de o kurumun kamuoyunda bilimsel gerekliliklere göre değil, siyasi iktidarın adeta taleplerine göre karar verdiğini düşündürmüştür” diye konuştu.

İTİRAFÇI İDDİALARI MAHKEMEDE

Öte yandan Murat Çalık’ın hakkında “itirafçı” iddialarına avukatları Melih Koçhan ve Cihan Ünal’dan açıklama geldi. Melih Koçhan’ın X hesabından yapılan paylaşımda “Sayın Mehmet Murat Çalık hakkında sosyal medyada asılsız içerikler dolaşıma sokulmuştur. Müvekkilimizin güya “itirafçı olmak istediği” ve “el yazısıyla beyanda bulunduğu” yönündeki iddialar, tamamen gerçekdışıdır, herhangi bir resmi belgeye veya adli kayda dayanmamaktadır, adil yargılamayı etkilemeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur. İlgililer hakkında gerekli suç duyuruları yapılacaktır” dendi.

ANNESİ VE EŞİNE İZİN ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisinde tedavi gören tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile görüşme hakkını annesine devretmesi sonrası dün anne Gülümser Çalık ve eşi Zehra Çalık, Başkan Çalık’ı ziyaret etti. Çalık’ın ablası Yeşim Koçhan’a da refakat izni verildiği öğrenildi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

İstanbul Barosu, cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın durumuna dikkati çekerek “Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır” açıklamasında bulundu. Çalık’ın durumunun hem hukuken hem de insan hakları açısından ciddi bir ihlal olduğu vurgulanan açıklamada, “Bir kişinin hayati tehlikesi açık ve net olmasına rağmen cezaevinde tutulması, kamu görevlilerinin cezai ve hukuki sorumluluklarını, devletin de hukuki yükümlülüğünü gerektiren bir durumdur” dendi.

‘YAŞAM HAKKI ESASTIR’

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Yaşam hakkı esastır. Birleşmiş Milletler (BM) Mandela Kuralları’na göre, her mahpusun sağlığa erişim hakkı vardır ve mahpuslara sağlık hizmeti sunulması devletin sorumluluğundadır. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın durumu, yaşam hakkı ihlalinin yanı sıra, sağlığa erişim hakkının engellenmesi nedeniyle işkence ve diğer kötü muamele yasağının ihlali kapsamında değerlendirilecek boyuttadır. Mehmet Murat Çalık,acilen tedavi altına alınmalıdır!”