Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, Erhüman'ı tebrik etti

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkı bugün özgür iradesiyle bir kez daha demokrasiye olan inancını göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.

Bilgisi, uzlaşıya dayalı yaklaşımı ve halkına duyduğu sorumluluk bilinciyle, bu kritik dönemde Kıbrıs meselesine değerli katkılar sunacağına inanıyor, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin de bu süreçte adil ve yapıcı davranmasını diliyorum.

Bu vesileyle hatırlatalım ki Kıbrıs meselesi, yalnızca bir toprak ya da statü meselesi değil, aynı zamanda onur, eşitlik ve varlık mücadelesidir. Her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının, egemenliğinin ve barış içinde yaşama iradesinin yanındayız."