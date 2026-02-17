Tutuklu gazeteci Enver Aysever'e bir garip iddianame: 'Sol görüşlü vatandaşları sağ görüşlü vatandaşlara karşı tahrik etti'

Tutuklu gazeteci Enver Aysever hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören iddianame düzenlendi.

İddianamede, özellikle şu ifadeler dikkat çekti;

“Şüphelinin sarf ettiği sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, tüm soruşturma evrakı kapsamı ile şüphelinin kullandığı ifadeler ile sol görüşlü vatandaşları, sağ görüşlü vatandaşlara karşı alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunu işlediği anlaşıldığından.”

AYRINTILAR GELİYOR...