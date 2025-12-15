Sabah yazarının 'İmamoğlu-Aysever' iddiasına yalanlama

AKP'ye yakın Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki Sabah gazetesinin yazarlarından Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Silivri Cezaevi'nde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ileEnver Aysever arasında gerilim yaşadığını öne sürdü.

Enver Aysever'in cezaevinde elini sıkmak istediği İmamoğlu'nu "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam..."diyerek reddettiğini iddia eden Övür, "Gazeteci Aysever'in ölçüyü kaçıran sözleri nedeniyle cezaevine girişi şaşırtsa da "para gücüyle" siyaseti, medyayı dizayn eden İmamoğlu'nun yüzüne yüzüne 'hırsız' demesi hiç şaşırtmadı" dedi.

"AYAĞA KALKTI, SAĞ OLUN' DEDİ"

Övür'ün iddiası AKP'ye yakın medya organlarında da herhangi bir soru işaretine gerek görülmeksizin haberleştirildi. Ancak iddiaya Avukat Yiğit Akalın'dan yalanlama geldi.

Halktv.com.tr'ye konuşan Akalın, sözkonusu iddia için "yalan" dedi, Aysever ve İmamoğlu arasında geçen diyalogu şöyle anlattı:

"Dün ben görüşürken Aysever ta baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 'geçmiş olsun' diye bağırdı. O da ayağa kalkıp kapısını açıp sesin ulaşması için, 'Sağ olun başkanım sizlere de' dedi."